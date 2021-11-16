К нардепу Илье Киве пришли с обысками

Дело касается незаконного обращения с оружием, но сам нардеп считает, что это давление из-за его "борьбы за возобновление братских отношений с Россией".

К народному депутату Илье Киве (ОПЗЖ) пришли с обысками. Об этом с парламентской трибуны сообщил его коллега по фракции Нестор Шуфрич.

Сам Кива в своем канале Telegram заявил, что обыск проходит в доме, где проживает его ребенок. Народный депутат Украины считает, что следственными действиями "власть хочет вытеснить его из страны как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией".

Из-за чего конкретно проходят обыски – Кива не сообщил.

Фото: Илья Кива Telegram

Государственное бюро расследований в комментарии УП сообщило, что следственные действия происходят в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Производство было открыто после того, как нардеп обнародовал видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

26 октября Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело из-за видео со стрельбой. О подозрении его тогда не сообщали.

Ранее в тот же месяц Кива поздравил с днем рождения президента страны-агрессора Владимира Путина и пожелал ему "сил и божьего благословения".



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