В Раде начал действовать специальный порядок доступа с сертификатами или тестами

Народных депутатов допускают в помещение только после проверки сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

В Верховной Раде начал действовать специальный порядок доступа по сертификатам или тестам.

Народные депутаты допускаются в помещение парламента только после проверки сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

QR-коды с телефонов работники охраны проверяют в тамбурах на входах, сообщает специальная корреспондент LB.ua.

Пресса допускается также по специальным временным пропускам после проверки сертификатов.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко показал журналистам сертификат о вакцинации и рассказал о том, как он сегодня попал в здание парламента.

Политик заверил, что вошел в Раду без проблем. О том, сталкивались ли с какими-то трудностями его коллеги, народный депутат не знает.

Народный депутат Юрий Камельчук, который называл нарушением Конституции постановление о допуске в Раду с COVID-сертификатом рассказал, что зашел в помещение Рады по ПЦР-тесту, но показать его журналистам отказался.

Он заявил, что и дальше будет делать тесты на коронавирус. Вакцинироваться не планирует.

Народная депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила журналистам, что не собирается вакцинироваться и за $50 000, а "любые медицинские манипуляции не вправе быть финансово стимулированы". Как известно, вчера президент пообещал 1000 гривен всем привитым украинцам.

Напомним, с 15 ноября в Верховную Раду начали пускать только COVID-сертификатом или отрицательным тестом на коронавирус. Отдельным депутатам это не понравилось, что привело к конфликтам с работниками государственной охраны. Глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий назвал агрессивное поведение депутатов недопустимым.

На прошлой неделе спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни". Согласно распоряжению, в парламент будут пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех депутатов Верховной Рады, которые заявили, что не будут вакцинироваться против коронавируса. Все трое – из монобольшинства: Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

Вчера фракция "Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Артема Дмитрука из своего состава. Соответствующее решение было принято на заседании фракции. С вопросом вакцинации оно не связано. Причина в том, что депутат разошелся с фракцией во взглядах.