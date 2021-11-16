Нардеп Богуцкая заявила, что ее не заставят вакцинироваться "и за $50 000"

Народный депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что не собирается вакцинироваться и за 50 000 долларов, не то что за обещанную президентом всем привитым украинцам 1000 гривен.

В кулуарах парламента нардеп сообщила журналистам, что, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы", передает корреспондент LB.ua .

"Как говорит министерство здравоохранения, болезнь не изучена, и министерство здравоохранения самостоятельно принижает тех людей, которые переболели и обладают иммунитетом, и которые, если и болеют во второй раз, болеют гораздо легче, чем в первый раз", – заверила депутат.

Окончательных выводов о том, что повторный ковид протекает легче, у медиков нет. При этом врачи советуют вакцинироваться от коронавируса и уже переболевшим, но не ранее 28 дней после появления симптомов. Кроме того, некоторые "повторные" случаи заражения могут основываться на ложноположительных тестах ПЦР. "Человек получил такой тест и считается инфицированным. Затем он думает, что уже переболел, перестает носить маску, расширяет контакты (ибо переболел!) и через несколько месяцев подхватывает этот вирус. Он думает, что болеет во второй раз, хотя на самом деле – впервые", – рассказывал в интервью LB.ua иммунолог Борис Донской.

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков также подверг критике идею Зеленского помочь креативным индустриям путем начисления привитым по 1000 гривен, которые можно потратить на спорт, развлечения и путешествия по стране.

"Извините, но это технология, плохая технология, когда таким образом пытаются внедрить "Дию", сделать ее более распространенной, чтобы потом внедрять электронное голосование. Но возвращаясь к вашей тысяче – людям тысяча точно была бы нелишняя. Но для многих пойти в кино, спортзал и музей – "непозволительная роскошь", – заявил он.

В то же время, новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк одобрительно отозвалась об инициативе президента. Шуляк заявила, что является одним из авторов законопроекта, которым предполагается выделить из государственного бюджета три миллиарда гривен. Предполагается, что деньги, с одной стороны, пойдут на поддержку креативных индустрий, а с другой – будут стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса.

Народный депутат отметила, что свою тысячу не будет брать, потому что считает, что есть люди, которым эти деньги больше нужны.

Напомним, вчера Зеленский анонсировал начисление 1000 гривен вакцинированным от ковида гражданам через приложение "Дия". Такой шаг направлен на поддержку креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.