Аваков не исключает, что подозреваемые в убийстве Шеремета могли сотрудничать с СБУ

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает, что подозреваемые в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь могли сотрудничать с СБУ .

В интервью УП на вопрос о том, считает ли Аваков, что они сотрудничали со Службой безопасности, экс-министр ответил: "Есть такое у меня далекое мнение".

Аваков рассказал, что еще летом 2019 года, когда Зеленский только возглавил страну, а подозреваемых в убийстве еще не задержали, президент, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан получили доступ к материалам дела.

"Тогда я впервые обратил его внимание на то, что мы подозреваем и считаем, что записи трех видеокамер с места преступления (в декабре 2019 года Аваков говорил об исчезновении записей с четырех камер. – Ред.), которую изымали сотрудники СБУ , исчезли. Я потом к Ивану Баканову обращался. Он провел внутреннее расследование. Но выводы того расследования: "ничего не исчезло, ничего у нас не было, и это безосновательное обвинение. Я до сих пор с этим не согласен", – рассказал бывший министр.

Аваков добавил, что считает Кузьменко, Антоненко и Дугар исполнителями преступления.

"Они могли знать, а могли не знать до конца, относительно кого они это делают. Когда им дело заказали, по какой процедуре – это отдельный разговор", – заявил он.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва авто руководителя "Украинской правды" Елены Притулы, в которой он ехал. Подозрения по делу были объявлены в декабре 2019 года трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Задержание вызвало массовые длительные протесты.

Сначала Антоненко проходил по делу как организатор, восхищен "ультранационалистическими идеями", который культивирует "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

Следствие считало, что Антоненко привлек жительницу Киева , волонтера Юлию Кузьменко и контрактника Яну Дугар, а также нескольких неустановленных лиц.

Журналисты "Слидство.инфо" заявляли, что выводы экспертиз по делу противоречат одно одному, но в полиции это возразили.

Затем "ультранационалистические идеи" из подозрения исчезли, а Антоненко стал не организатором, а исполнителем. И он, и Дугарь из Кузьменко, по версии следствия, были привлечены "неустановленными лицами".

Досудебное следствие по подозреваемым было завершено 22 мая 2020 года.

В мае 2021 года Зеленский на брифинге признался, что не знает, кто стоит за преступлением. Он также предположил, но не утверждал, что может быть причастна контрразведка СБУ . "Имеют ли отношение (контрразведка) – сложно сказать. Вероятность причастности во время той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверняка есть", – заявил он.

Антоненко больше чем год находился под стражей, сейчас он под ночным домашним арестом. Кузьменко – также под ночным домашним арестом, на Дугар возложены личные обязательства. Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.