Омбудсмену Денисовой отказали в посещении Саакашвили

Уполномоченная по правам человека сообщила, что на экс-президента Грузии оказывают давление и не дают ему спать.

Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили в тюрьме города Глдани.

О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме, рассказала Денисова в Facebook и Telegram.

"Пытаюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили", - отметила она.

Денисова добавила, что владеет противоречивыми данными о состоянии здоровья Саакашвили, а также о том, как его без необходимого оборудования смогут реанимировать в случае ухудшения состояния.

"Он голодает 47 дней. По возможности, чтобы главный врач объяснил, какое есть оборудование, какие специалисты для использования этого реанимационного оборудования", - заявила Денисова.

Она также сообщила, что на Саакашвили оказывают давление и нарушают его право на сон и отдых – когда он выключает свет и телевизор, начинается шумиха.

Саакашвили Михеил Николозович был задержан 1 октября после его приезда в Грузию. Саакашвили вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия накануне местных выборов, в которых его партия соревновалась с партией власти.

МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по 2 делам, которые продолжаются с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными.

На прошлой неделе Денисова получила от Саакашвили письмо, в котором он жаловался на ухудшение здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече. 15 ноября омбудсмен прибыла в Грузию, чтобы встретиться с ним. До этого она посещала Саакашвили 27 октября.