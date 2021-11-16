ЕС считает тревожной ситуацию на границе Украины с РФ, - Боррель
Боррель выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Европейский Союз внимательно следит за ситуацией на границе Украины с РФ и считает ее тревожной.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает "Укринформ".
"Мы следим за ситуацией с безопасностью на восточной границе Украины очень внимательно. Есть предупреждения и тревожные факты движения роSSийских войск на границе с Украиной... Они вызывают беспокойство. Информация достаточно тревожная. Мы обсуждали это вчера с министром иностранных дел (Украины – ред.) Кулебой по телефону. Я выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, которая остается непреклонной", - сказал высокий представитель ЕС.
Ранее сегодня президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.
Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.
Сообщения об очередном наращивании роSSийской техники на украинских границах начали появляться в октябре. Сначала об этом стали писать зарубежные СМИ, однако Офис президента отрицал наращивание роSSийских сил. Но на прошлой неделе президент Владимир Зеленский признал, что РФ накопила войска вблизи нашего государства. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.