ЕС считает тревожной ситуацию на границе Украины с РФ, - Боррель

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией на границе Украины с РФ и считает ее тревожной.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает "Укринформ".

"Мы следим за ситуацией с безопасностью на восточной границе Украины очень внимательно. Есть предупреждения и тревожные факты движения роSSийских войск на границе с Украиной... Они вызывают беспокойство. Информация достаточно тревожная. Мы обсуждали это вчера с министром иностранных дел (Украины – ред.) Кулебой по телефону. Я выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, которая остается непреклонной", - сказал высокий представитель ЕС .

Ранее сегодня президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.