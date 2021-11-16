Украинские журналисты объявили о создании Медиаруха

"Вскоре новые выборы. А это значит - новое давление олигархов, собственников, политиков, властей".

Украинские журналисты объявили о создании Медиаруха
Фото: detector.media

Украинские журналисты объявили о создании всеукраинского профессионального сообщества под названием Медиарух.

"За семь лет после Революции достоинства независимость украинской журналистики снова под угрозой. Анонимные каналы, ботофермы, олигархические медиа, которые служат исключительно в угоду владельцам, вытесняют профессиональные стандарты. Бизнесмены уничтожают издания. А власть, которая должна защищать свободу слова, сама пытается укрощать медиа", - объясняется необходимость создания новой организации в обращении Медиаруха.

Медиарух призван объединить журналистов, которые "остаются честными, несмотря на обстоятельства", "руководствуются стандартами, а не пожеланиями", "не оценивают, а ценят свое слово".

"Пришло время объединяться. Вскоре новые выборы. А каждый из вас знает, что это значит. Новое давление олигархов, владельцев, политиков, власти. В одиночку мы бессильны перед угрозой. Вместе мы непобедимы. Доказано журналистской революцией в 2004 году и движением «Стоп цензуре!» в 2010-2014 годах. Но на этот раз мы ставим перед собой более амбициозную цель: создать эффективную самоуправляемую организацию журналистов, которая сможет противостоять системе политического и коммерческого давления на свободу слова. Создать сообщество, которое объединит всех украинских журналистов", - говорится в обращении Медиаруха.

Обращение подписали руководители и сотрудники ведущих украинских медиа, в том числе LB.ua, "Украинской правды", LIGA.net, "Суспільного", "Громадського", "Громадського радіо", "Слідство.інфо", Bihus.info.

Напомним, что в октябре 2020 года журналисты Мирослава Барчук и Павел Казарин, ведущие общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", обвинили Офис президента в давлении.

Через несколько недель после этого из-за действий владельца перестала выходить старейшая англоязычная газета Kyiv Post. Ее бывшая журналистка Анна Миронюк заявила, что на издание оказывали давление генеральный прокурор Ирина Венедиктова и депутаты от "Слуги народа".

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