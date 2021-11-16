Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
По словам представителя госдепа, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.
Испытание противоспутникового оружия, которое провела РоSSия, создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС). США вместе с партнерами будут работать над ответными мероприятиями.
Об этом заявил в понедельник представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает “Интерфакс-Украина”.
"РоSSийская Федерация безответственно провела испытания противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс на брифинге.
Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.
Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания космический мусор содержит 1,5 тыс. отслеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких объектов.
Напомним, в июле начальник штаба британских военно-воздушных сил Майк Вигстон заявил, что активность Китая и РоSSии в космосе ежедневно создает угрозы. Москва и Пекин каждый день осуществляют "сомнительную" деятельность, такую как запуск своих спутников непосредственно возле других. Также РФ и КНР делают то, что могло уничтожить спутники других стран.