Франция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - Кулеба

Если РоSSия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили, что попытка РФ начать широкомасштабную военную операцию против Украины будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

Об этом Кулеба сказал журналистам в Брюсселе по итогам переговоров, передает “Интерфакс-Украина”.

"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если РоSSия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что министры говорили о том, что могут сделать партнеры для удержания РоSSии от совершения агрессивных действий.

"И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее, в частности, экономики возможных агрессивных действий против нашего государства", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что "РоSSия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она предпримет масштабные военные действия".

Кроме того, как сообщает "Европейская правда", министры иностранных дел Франции и Германии по итогам встречи обнародовали совместное заявление. В нем среди прочего содержится предупреждение РФ о "серьезных последствиях" в случае новой попытки взорвать территориальную целостность Украины.

"На фоне возобновления беспокойства по поводу перемещения роSSийских войск и техники вблизи Украины мы призываем РоSSию занять сдержанную позицию и предоставить прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка взорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - заявили Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.

Они также призвали Украину сохранять сдержанность, напомнив, что весной 2021 года Украина уже внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную риторику РоSSии и отказ предоставить прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами.

"Мы также разделили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Мы призвали Украину продолжать полное выполнение Минских договоренностей и сохранять свое полное участие в обсуждениях, которые проводятся в Нормандском формате", - говорится в заявлении.

Министры выразили сожаление по поводу того, что РоSSия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.

"Еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Мы повторно призываем РоSSию сделать то же для достижения крепкого мира на Донбассе", - подчеркнули главы дипломатии Франции и Германии.

Ранее сегодня президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.