Франция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - Кулеба
Если РоSSия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.
Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили, что попытка РФ начать широкомасштабную военную операцию против Украины будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.
Об этом Кулеба сказал журналистам в Брюсселе по итогам переговоров, передает “Интерфакс-Украина”.
"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если РоSSия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", - сказал Кулеба.
Он уточнил, что министры говорили о том, что могут сделать партнеры для удержания РоSSии от совершения агрессивных действий.
"И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее, в частности, экономики возможных агрессивных действий против нашего государства", - рассказал Кулеба.
Министр отметил, что "РоSSия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она предпримет масштабные военные действия".
Кроме того, как сообщает "Европейская правда", министры иностранных дел Франции и Германии по итогам встречи обнародовали совместное заявление. В нем среди прочего содержится предупреждение РФ о "серьезных последствиях" в случае новой попытки взорвать территориальную целостность Украины.
"На фоне возобновления беспокойства по поводу перемещения роSSийских войск и техники вблизи Украины мы призываем РоSSию занять сдержанную позицию и предоставить прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка взорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - заявили Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.
Они также призвали Украину сохранять сдержанность, напомнив, что весной 2021 года Украина уже внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную риторику РоSSии и отказ предоставить прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами.
"Мы также разделили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Мы призвали Украину продолжать полное выполнение Минских договоренностей и сохранять свое полное участие в обсуждениях, которые проводятся в Нормандском формате", - говорится в заявлении.
Министры выразили сожаление по поводу того, что РоSSия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.
"Еще раз выражаем нашу готовность встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно. Мы повторно призываем РоSSию сделать то же для достижения крепкого мира на Донбассе", - подчеркнули главы дипломатии Франции и Германии.
Ранее сегодня президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.
Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.
Сообщения об очередном наращивании роSSийской техники на украинских границах начали появляться в октябре. Сначала об этом стали писать зарубежные СМИ, однако Офис президента отрицал наращивание роSSийских сил. Но на прошлой неделе президент Владимир Зеленский признал, что РФ накопила войска вблизи нашего государства. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.