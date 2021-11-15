Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем

Президент Владимир Зеленский рассказал о мерах, предпринимаемых для противодействия энергетическому кризису в Украине. Об этом он заявил в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook в понедельник.

"Государство никого не оставит без света и тепла", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за последние недели запущено два дополнительных блока – на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

"Кроме того, государство успешно преодолевает вызов относительно недостатка угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей Panamax, которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца этого года. В случае необходимости будут предприняты действия по закрытию потребности в угле до конца отопительного сезона”, - сообщил Зеленский.

Panamax - класс морских судов (в основном это грузовые суда, но есть и пассажирские), которые могут проходить по шлюзам Панамского канала. Типичное судно Panamax должно быть не более 294 м в длину и 32,3 м ширину при осадке до 12,04 м.

В ноябре в Минэнерго заявили, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн тонн при гарантированной норме 760 тыс. тонн. За месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).