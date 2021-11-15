Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Зеленский

В Украине на 13% снизился уровень госпитализаций от ковида.

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Зеленский
Фото: sluga-narodu.com

В субботу, 13 ноября, в Украине впервые за последние дни снизилось количество госпитализированных с коронавирусом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, распространенном в соцсети Facebook в понедельник.

По словам президента, в Украине на 13% снизился уровень госпитализаций от ковида. Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больниц, больше числа госпитализированных. Также наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%.

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", - сказал он.

Зеленский отметил, что это результат работы медиков и граждан, которые совместно сделали на прошлой неделе более 1,6 млн. прививок от СОVID-19.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что в Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных отрицательных показателей.

За прошлую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев против 152 тыс. неделей ранее. В настоящее время занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.

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