Зеленский ввел в действие решение СНБО по изменению данных в подсанкционном списке, в частности гражданской жены Козака ствие

Изменения внесены также в указы о санкциях против четырех роSSийских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вступает в силу по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 октября относительно данных об одном физическом лице и четырех юридических лицах, против которых ввели санкции.

Соответствующий указ №572/2021 от 15 ноября обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

В указе есть изменения в части дополнения данных о Наталии Николаевне Лавренюк, связываемой с депутатом от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком. Теперь уточняется, что она имеет имя Светлана Петровна Жучкова, имеет двойное гражданство – Украины и РоSSийской Федерации.

Также президент внес изменения в указы по санкциям против роSSийских компаний ООО "Орошаеме" и АО "Балабинское", АО "Албашский элеватор" и АО "Билоглинский элеватор".

Напомним, относительно Наталии Лавренюк, а также главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны из-за деятельности роSSийского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода".

АО "НЗНП" – бывший совместный нефтяной бизнес в РоSSии супругов Козака и Лавренюк с супругами Марченко и Медведчука. По версии СНБО, предприятие якобы поставляло нефтепродукты в ОРДЛО, хотя менеджмент завода это отрицает.

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о завершении следствия по поводу Медведчука и Козака, которые подозреваются в государственной измене.