Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – Данилов

Предлагается создать межведомственную группу для мониторинга ситуации.

Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – Данилов

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на совещании в Луцке по дополнительным мерам по охране границы, сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов заявил, что следует создать межведомственную рабочую группу с привлечением всех силовых структур и органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

"Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - подчеркнул он.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев". "Эта ситуация может коснуться нас непосредственно, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил Данилов.

Со своей стороны, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что осуществляется концентрация усилий для противодействия этой угрозе. В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями.

Ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций.

Напомним, польские пограничники заявили, что Беларусь готовит мигрантов к масштабной попытке прорыва границы с поляками.

Ранее Монастырский проинспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы. В настоящее время определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

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