Правительство одобрило экспериментальный проект об электронных видах на жительство

Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в "Действии".

Правительство одобрило экспериментальный проект об электронных видах на жительство
Фото: Lb.ua

Кабинет Министров Украины одобрил экспериментальный проект по электронным видам на жительство.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в действии как аналог обычного паспорта", - написал он.

Шмыгаль отметил, что это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн.

Премьер добавил, что на этой неделе правительство также дало старт экспериментальному проекту, что позволит владельцам паспортов-книжек изменить регистрацию места жительства онлайн.

“Теперь не придется обходить многочисленные кабинеты. Достаточно заполнить заявление на портале "Действие" и информация будет подтянута автоматически”, – сказал Шмигаль.

Ранее такая услуга была доступна владельцам ID-карт. Уже с декабря регионы начнут постепенно переходить на электронное изменение регистрации, добавил глава украинского правительства.

Напомним, Верховная Рада 5 ноября приняла в целом законопроект №5463 о введении декларативной модели регистрации места проживания через Интернет.

Депутаты согласились перевести процедуру смены места регистрации в онлайн-формат. Закон предлагает сделать смену места регистрации декларативной (сообщительной) – в "Действии" просто нужно будет указать адрес (для арендаторов потребуется согласие арендодателя).

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