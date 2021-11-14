Оккупанты шесть раз нарушили тишину

С начала воскресенья, 14 ноября, в зоне боевых на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Прицепливки русские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

"Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате враждебных действий ранение получил водитель-санитар.

После обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области были повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Под завалами оказались мужчина и женщина. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обстрела.