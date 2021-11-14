В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу Вагнергейта

"Отчет будет содержать много информации и доказательств, сравнимых с заявлениями президента Украины".

Расследование Bellingcat по делу “Вагнергейта”, которое будет опубликовано на этой неделе, насчитывает более 11 тысяч слов.

Об этом говорится в Твиттере группы международных расследователей.

Расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

"Расследование, которое будет опубликовано в начале следующей недели, является результатом интенсивных усилий нашей следственной группы во главе с Христо Грозевым, и является наиболее детальным анализом неудачной разведывательной операции, которая привела к аресту 33 наемников в Беларуси в 2020 году", - говорится в сообщении .

Отчет будет содержать много информации и доказательств, сравнимых с заявлениями президента Украины и его команды, отметили в Bellingcat.

Bellingcat's "Wagnergate" investigation is over 11,000 words long, and is based on interviews with individuals involved with the operation, a massive amount of documentary evidence (including audio, video, and photos), and open source verification of claims. — Bellingcat (@bellingcat) November 14, 2021

Напомним, в марте стало известно о подготовке расследования Bellingcat о возможном срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов роSSийской ЧВК "Вагнер", участвовавших в боевых действиях на Донбассе и сражавшихся против ВСУ. Ряд СМИ утверждал, что лента выйдет уже в ближайшее время на Netflix.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку они подозреваются в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них – граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь передала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщил, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, Заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в деле "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.

В сентябре 2021 года американский телеканал CNN опубликовал расследование, в котором утверждается, что задержание "вагнеровцев" планировалось 18 месяцев как "продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США ".

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев.