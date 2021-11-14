Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала обращение: ни я, ни мой сын суицида не планируем

Вдова добавила, что ее сын никогда не употреблял наркотики.

Елена Павлова – вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова записала первое обращение с момента смерти мужа.

Женщина намекнула, что не верит в официальную версию его самоубийства. Она также подчеркнула, что ни она, ни ее сын не намерены заканчивать свою жизнь суицидом.

“В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся покончить с собой. У нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в машине исправный тормоз, и ездим мы тоже очень аккуратно”, – заявила Елена Павлова.

Вдова добавила, что ее сын никогда не употреблял наркотики и не был на учете в наркодиспансере.

"Еще раз повторяю - жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники кончать не намерены", - подчеркнула женщина.

Местные СМИ это заявление связывают с тем, что "некоторые медиа вбросили информацию о том, что якобы сын Павловых Юрий состоит на учете в наркодиспансере".

"Зачем сделан этот вброс и не готовится ли еще одна инсценировка "случайной" гибели в семье Павловых - сказать сложно, но это сделано из-за тех же медиа, которые разгоняли смонтированное видео после смерти Константина Павлова и явную дезинформацию после смерти Андрея Павлова", – говорится на сайте ТРК “Рудана”.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома. Сначала полиция рассматривала три версии гибели: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Впоследствии версию преднамеренного убийства или инсценирования убийства правоохранители отвергли и сообщили, что рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.

18 октября в собственной квартире нашли мертвым Андрея Павлова. Он был младшим братом Константина Павлова. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер вследствие отравления алкоголем.

10 ноября стало известно, что в Кривом Роге в собственном доме нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

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