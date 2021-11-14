Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела Невельского
Повреждены 9 домов, три полностью уничтожены.
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщили в Покровском райуправлении полиции Донецкой области.
В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены.
“Установлено, что в 01.30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, задокументировавшая последствия ночного обстрела.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Сейчас уточняют информацию о повреждениях и оказании помощи местным жителям.
Напомним, в результате обстрела и обвала домов никто не пострадал.
В течение субботы, 13 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрела ранение получил водитель-санитар. Состояние его здоровья – тяжелое. Также в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.