Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела Невельского

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в Покровском райуправлении полиции Донецкой области.

В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены.

“Установлено, что в 01.30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, задокументировавшая последствия ночного обстрела.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Сейчас уточняют информацию о повреждениях и оказании помощи местным жителям.

Напомним, в результате обстрела и обвала домов никто не пострадал.

В течение субботы, 13 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела ранение получил водитель-санитар. Состояние его здоровья – тяжелое. Также в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.