Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела Невельского

Повреждены 9 домов, три полностью уничтожены.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за обстрела села Невельское в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в Покровском райуправлении полиции Донецкой области.

В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены.

“Установлено, что в 01.30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, задокументировавшая последствия ночного обстрела.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Сейчас уточняют информацию о повреждениях и оказании помощи местным жителям.

Напомним, в результате обстрела и обвала домов никто не пострадал.

В течение субботы, 13 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела ранение получил водитель-санитар. Состояние его здоровья – тяжелое. Также в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Bellingcat обнародует свое расследование по "делу вагнеровцев" на следующей неделеBellingcat обнародует свое расследование по "делу вагнеровцев" на следующей неделе
Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцевЛатвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
В результате обстрела оккупантами Невельского полностью уничтожены два дома, под завалы попали людиВ результате обстрела оккупантами Невельского полностью уничтожены два дома, под завалы попали люди
Полиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа ПоляковаПолиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа Полякова
США предупредили РоSSию о последствиях из-за концентрации войск на границе с УкраинойСША предупредили РоSSию о последствиях из-за концентрации войск на границе с Украиной
В Тбилиси полиция задержала 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ Тбилиси полиция задержала 46 участников акций в поддержку Саакашвили
Парламент Чили проголосовал за импичмент президента из-за оффшорного скандалаПарламент Чили проголосовал за импичмент президента из-за оффшорного скандала
Полиция отстранила от работы более 400 невакцинированных работниковПолиция отстранила от работы более 400 невакцинированных работников
ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19
МИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницуМИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
Активист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушиванияАктивист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушивания
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
Последние новости
Подгружаем последние новости