Болгария голосует за президента, а также в третий раз за год проводит выборы в парламент

Прогнозы показывают, что ни одна из партий не наберет абсолютного большинства.

Болгария голосует за президента, а также в третий раз за год проводит выборы в парламент

Болгария в третий раз за 2021 год выбирает парламент, а также продолжаются выборы президента. Об этом пишет “Европейская правда”.

На пост президента претендуют 23 кандидата, фаворитом одновременно считают действующего президента Румена Радева. Если никто не наберет больше половины голосов, состоится второй тур голосования.

Что касается парламента, то прогнозы показывают, что ни одна из шести партий, которые должны получить места в парламенте, не наберет абсолютного большинства. Это повышает перспективу жестких переговоров по формированию правительства.

Сильнейшей может стать партия ГЕРБ Бойко Борисова, набрав до 24% голосов. Однако сомнительно, удастся ли консерваторам найти партнеров по коалиции.

Новая антикоррупционная партия "Продолжаем изменения" (PP), согласно опросам, может рассчитывать на рост до 16% и потенциально может сформировать правительство, ориентированное на реформы.

"Возмущение коррупцией высокого уровня положило конец десятилетнему правлению партии ГЕРБ на выборах в апреле, но политические оппоненты партии так и не смогли договориться о правительстве, что привело к назначению третьих за год выборов", - отметило издание.

Напомним, в июле 2021 года на досрочных парламентских выборах в Болгарии победила партия телеведущего и певца Славы Трифонова "Есть такой народ" (ИТН).

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