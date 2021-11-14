Кулеба попросил Борелля принять меры по сдерживанию РоSSии
Разговор состоялся накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Об этом сообщила пресс- служба МЗС.
Разговор состоялся накануне заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза.
Глава украинской дипломатии рассказал Высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.
Министр отметил деструктивный подход РоSSийской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания РоSSии от дальнейших агрессивных действий.
Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Отметим, заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза состоится 15 ноября. Министры обсудят текущие дела, подытожат последние события на Западных Балканах и проанализируют ситуацию в африканском регионе Сахель.
На совместном заседании министры иностранных дел и обороны будут говорить о первом проекте Стратегического компаса ЕС, который должен дать четкое политическое и стратегическое руководство по подходу евроблока к вопросам безопасности и обороны на следующие 5-10 лет.