Кулеба попросил Борелля принять меры по сдерживанию РоSSии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщила пресс- служба МЗС.

Разговор состоялся накануне заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза.

Глава украинской дипломатии рассказал Высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

Министр отметил деструктивный подход РоSSийской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания РоSSии от дальнейших агрессивных действий.

Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Отметим, заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза состоится 15 ноября. Министры обсудят текущие дела, подытожат последние события на Западных Балканах и проанализируют ситуацию в африканском регионе Сахель.