В Польшу прорвались почти 50 мигрантов

Полиция задержала 22 гражданина Ирака.

Группа мигрантов в количестве почти 50 человек 13 ноября вечером прорвалась на территорию Польши из Белоруссии в районе населенного пункта Стажина.

Об этом полиция Подлясского воеводства Польши сообщила в Твиттере.

“Вчера, около 17:00, около Старжина в Польшу ворвались примерно 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекающих границу, участвовал 21 полицейский, а также военнослужащие и сотрудники пограничной службы", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdar?o si? si?owo oko?o 50 os?b. W poszukiwaniach migrant?w nielegalnie przekraczaj?cych granic? udzia? wzi??o 21 policjant?w oraz ?o?nierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Кроме того, польская полиция сообщила, что вечером 13 ноября в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты при попытке перейти границу атаковали камнями полицейских. Они повредили каску одного из них, а также полицейский автомобиль.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas pr?by si?owego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamie? trafi? w kask funkcjonariusza. Si?a uderzenia by?a na tyle du?a, ?e uszkodzony zosta? he?m chroni?cy g?ow? policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Dzisiejszej nocy niestety odnotowali?my kilka agresywnych zachowa?. Ze strony Bia?orusi w kierunku policjant?w polecia?y kamienie, kt?rymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiow?z. Policjant na szcz??cie mia? na g?owie he?m, kt?ry go ochroni?. #NaStra?yGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd

— Polska Policja ?? (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Напомним, белорусские военные в ночь на субботу, 13 ноября, уничтожали заграждения на границе с Польшей, используя специальное оборудование.

По состоянию на 13 ноября с белорусской стороны в непосредственной близости от границы находилось до 5 тысяч мигрантов, всего на территории Беларуси насчитывают до 20 тысяч мигрантов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский проинспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы. Сейчас определено 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Bellingcat обнародует свое расследование по "делу вагнеровцев" на следующей неделеBellingcat обнародует свое расследование по "делу вагнеровцев" на следующей неделе
Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцевЛатвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Белорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантовБелорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантов
Словакия инвестировала в Украину почти 90 млн. долларов США в 2020 году, - посолСловакия инвестировала в Украину почти 90 млн. долларов США в 2020 году, - посол
Секретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя домаСекретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя дома
В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантамиВ Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами
Мигранты прорвались через границу ПольшиМигранты прорвались через границу Польши
Лукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантовЛукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантов
В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)
ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 млн доз вакцины от ModernaЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 млн доз вакцины от Moderna
Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших освободителей КиеваЗеленский и Шмыгаль почтили память погибших освободителей Киева
Нелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны ПольшиНелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны Польши
Последние новости
Подгружаем последние новости