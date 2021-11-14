В Польшу прорвались почти 50 мигрантов

Группа мигрантов в количестве почти 50 человек 13 ноября вечером прорвалась на территорию Польши из Белоруссии в районе населенного пункта Стажина.

Об этом полиция Подлясского воеводства Польши сообщила в Твиттере.

“Вчера, около 17:00, около Старжина в Польшу ворвались примерно 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекающих границу, участвовал 21 полицейский, а также военнослужащие и сотрудники пограничной службы", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdar?o si? si?owo oko?o 50 os?b. W poszukiwaniach migrant?w nielegalnie przekraczaj?cych granic? udzia? wzi??o 21 policjant?w oraz ?o?nierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Кроме того, польская полиция сообщила, что вечером 13 ноября в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты при попытке перейти границу атаковали камнями полицейских. Они повредили каску одного из них, а также полицейский автомобиль.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas pr?by si?owego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamie? trafi? w kask funkcjonariusza. Si?a uderzenia by?a na tyle du?a, ?e uszkodzony zosta? he?m chroni?cy g?ow? policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Dzisiejszej nocy niestety odnotowali?my kilka agresywnych zachowa?. Ze strony Bia?orusi w kierunku policjant?w polecia?y kamienie, kt?rymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiow?z. Policjant na szcz??cie mia? na g?owie he?m, kt?ry go ochroni?. #NaStra?yGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja ?? (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Напомним, белорусские военные в ночь на субботу, 13 ноября, уничтожали заграждения на границе с Польшей, используя специальное оборудование.

По состоянию на 13 ноября с белорусской стороны в непосредственной близости от границы находилось до 5 тысяч мигрантов, всего на территории Беларуси насчитывают до 20 тысяч мигрантов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский проинспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы. Сейчас определено 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.