На границе с Беларусью погиб польский солдат

На польско-белорусской границе в результате выстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Польши .

Об этом сообщил спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

Польское радио со ссылкой на командование 17-й Великопольской механизированной бригады сообщило, что предварительно смерть военного была случайной - в результате выстрела из боевого оружия и в инциденте "не участвовали третьи лица".

«Военный служил в запасе, то есть он не выполнял задачи непосредственно на польско-белорусской границе. Его делегировали служить на границу чуть больше недели назад. С момента командировки у него не было контакта с мигрантами”, – говорится в сообщении.

Смерть расследует военная полиция по сотрудничеству с прокуратурой из Белостока.