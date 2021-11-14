На границе с Беларусью погиб польский солдат

Польское радио со ссылкой на командование 17-й Великопольской механизированной бригады сообщило, что предварительно смерть военного была случайной - в результате выстрела из боевого оружия и в инциденте "не участвовали третьи лица".
«Военный служил в запасе, то есть он не выполнял задачи непосредственно на польско-белорусской границе. Его делегировали служить на границу чуть больше недели назад. С момента командировки у него не было контакта с мигрантами”, – говорится в сообщении.
Смерть расследует военная полиция по сотрудничеству с прокуратурой из Белостока.
Напомним, около 50 мигрантов в субботу, 13 ноября, вечером прорвались на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажина, 22 иракцев задержали.