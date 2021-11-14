За сутки оккупанты 7 раз нарушили тишину, ранен водитель-санитар

Сегодня враг вел огонь в направлении Невельского.

За сутки оккупанты 7 раз нарушили тишину, ранен водитель-санитар
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение субботы, 13 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населённого пункта Чермалык противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Около населенного пункта Гнутово роSSийские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Катериновки на Луганщине оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На утро воскресенья, 14 ноября, враг вел огонь из минометов калибра 120 мм в направлении Невельского.

В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу,13 ноября, в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.

12 ноября в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое военных. В тот же день один боец получил огнестрельное ранение. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

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