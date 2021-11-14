В результате обстрела оккупантами Невельского полностью уничтожены два дома, под завалы попали люди

Еще два дома повреждены.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В результате обстрела оккупантами поселка Невельское на Донетчине повреждено по меньшей мере четыре частных дома. Два из них – уничтожены полностью.

Об этом в соцсети Facebook написал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС.

"По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Напомним, в течение субботы, 13 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела ранение получил водитель-санитар. Состояние его здоровья – тяжелое. Также в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.