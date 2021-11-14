Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Ключевые пункты: ограничение глобального потепления и постепенный отказ от угля.
Фото: ЕРА/UPG
Участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго вечером приняли итоговое соглашение.
Об этом пишет Немецкая волна.
Государства договорились скорректировать национальные климатические цели уже к концу 2022 года – на три года раньше, чем планировалось ранее.
Участники встречи также согласились с задачей ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Итоговое соглашение содержит более сдержанные формулировки по сравнению с запланированными. Так, первоначально планировалось, что в нем будет отмечаться необходимость отказа от использования угля, однако Индия и Китай выступили против. В результате формулировки смягчились: в документе говорится, что следует "постепенно сокращать" использование угольных электростанций.
Федеральный министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце отметила, что, хотя она "хотела бы более однозначной формулировки по углю", однако это означает, что "сейчас во всем мире начнется отказ от его использования".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает конференцию ООН по климату успешной. “Достигнутое соглашение – большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля. Также у нас есть дорожная карта, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами”, – заявил он.
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, COP26 показала, что эра субсидирования ископаемого топлива истекает. "COP26 отправляет понятный сигнал, что эпоха субсидирования ископаемых энергоресурсов, а также - уголь, который сжигается без улавливания углерода, подошла к концу", - отметила она в заявлении.
COP26 is a step in the right direction.
1.5 degrees Celsius remains within reach; but the work is far from done.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными. "Битва за климат - это борьба за нашу жизнь, и она должна быть выиграна", - отметил он.
The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.
It's an important step, but it's not enough. It's time to go into emergency mode.
Федеральный министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ заявил, что конференция не дала удовлетворительных ответов на вопросы защиты бедных стран от последствий изменения климата. “С точки зрения развивающихся стран, результаты абсолютно недостаточны, слишком малы и медленны. Нам нужно наращивать темп. Многие развивающиеся страны не могут больше терять время, для них изменение климата давно стало горькой реальностью”, – заявил политик изданиям медиагруппы Funke.
Напомним, более 30 стран мира и ведущие автомобильные производители в рамках климатической конференции COP26 договорились к 2040 году полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.