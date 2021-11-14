Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение

Участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго вечером приняли итоговое соглашение.

Об этом пишет Немецкая волна.

Государства договорились скорректировать национальные климатические цели уже к концу 2022 года – на три года раньше, чем планировалось ранее.

Участники встречи также согласились с задачей ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Итоговое соглашение содержит более сдержанные формулировки по сравнению с запланированными. Так, первоначально планировалось, что в нем будет отмечаться необходимость отказа от использования угля, однако Индия и Китай выступили против. В результате формулировки смягчились: в документе говорится, что следует "постепенно сокращать" использование угольных электростанций.

Федеральный министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце отметила, что, хотя она "хотела бы более однозначной формулировки по углю", однако это означает, что "сейчас во всем мире начнется отказ от его использования".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает конференцию ООН по климату успешной. “Достигнутое соглашение – большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля. Также у нас есть дорожная карта, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами”, – заявил он.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, COP26 показала, что эра субсидирования ископаемого топлива истекает. "COP26 отправляет понятный сигнал, что эпоха субсидирования ископаемых энергоресурсов, а также - уголь, который сжигается без улавливания углерода, подошла к концу", - отметила она в заявлении.

COP26 is a step in the right direction.



1.5 degrees Celsius remains within reach; but the work is far from done.



The least we can do now is implement the promises of Glasgow as rapidly as possible and then aim higher. @TimmermansEU https://t.co/goIY7ST1iy pic.twitter.com/k9FzvJEMlo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 13, 2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными. "Битва за климат - это борьба за нашу жизнь, и она должна быть выиграна", - отметил он.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p — Ant?nio Guterres (@antonioguterres) November 13, 2021

Федеральный министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ заявил, что конференция не дала удовлетворительных ответов на вопросы защиты бедных стран от последствий изменения климата. “С точки зрения развивающихся стран, результаты абсолютно недостаточны, слишком малы и медленны. Нам нужно наращивать темп. Многие развивающиеся страны не могут больше терять время, для них изменение климата давно стало горькой реальностью”, – заявил политик изданиям медиагруппы Funke.

Напомним, более 30 стран мира и ведущие автомобильные производители в рамках климатической конференции COP26 договорились к 2040 году полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.