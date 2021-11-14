Кабмин со скандалом уволил директора ГП "ГарПок"

Петриковец обвинил правительство в попытке нецелевого использования 19 млрд грн от "зеленых" облигаций.

Кабмин со скандалом уволил директора ГП "ГарПок"
Фото: gpee.com.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 13 ноября, уволил директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Об этом сообщается на сайте ГП.

Петриковец заявил, что увольнение связано с его отказом направить средства от "зеленых" облигаций не по назначению, однако профильное министерство это отрицает.

"Кабинет министров собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду его обжаловать в законном порядке. Его причиной стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства "по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – заявил Петриковец, назначенный на должность в июне 2019 года правительством Владимира Гройсмана.

По его словам, госпредприятие направило 19,3 млрд. гривен средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергии.

При этом Петриковец намекнул, что его заставляли "отступить от норм закона и использовать эти средства, как захочется политикам".

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейской солидарности"), в свою очередь, сообщил, что средства, которые "Укрэнерго" привлекло через еврооблигации, сейчас заблокированы в Сбербанке.

В Минэнерго причиной увольнения директора ГП "ГарПок" назвали его непрофессионализм.

"Причиной увольнения является непрофессионализм и возможная причина ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны "Гарантированного покупателя" по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп. Эта транзакция могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению процента расчетов с инвесторами в зеленую энергетику, что в свою очередь привело к искам производителей из альтернативных источников к "ГарПоку" на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады с соответствующим обращением относительно смены руководителя", - сообщается на сайте министерства.

Минэнерго предполагает, что материалы на Петриковца будут передаваться в правоохранительные органы.

Ведомство также заверило, что смена руководителя ГП "ГарПок" не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Напомним, что в начале 2021 года "Укрэнерго" разместило 5-летние "зеленые" еврооблигации на 825 млн долларов для погашения задолженности перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу". Финансовый кризис на рынке возобновляемых источников энергии длится уже два года, и эти деньги должны были урегулировать задолженность и стабилизировать рынок.

Через предприятие "Гарантированный покупатель" государство выкупает энергию, производимую на солнечных и ветряных электростанциях.

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