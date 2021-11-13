Экс-министр Демчишин отверг обвинения в содействии терроризму

Бывший министр энергетики Владимир Демчишин опроверг выдвинутые ему обвинения в содействии терроризму.

В письменном комментарии "Интерфакс-Украина" он назвал уголовное дело сфабрикованным и бесперспективным.

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Она носит сугубо политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", - считает он.

Подозрение Демчишину сообщили 12 ноября - в день, когда ему исполнилось 47 лет.

Экс-министр подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

"Что касается юридической составляющей, она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт с расчетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет. […] Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такая же фальсификация.Время нас рассудит", - заявил экс-министр.

Он считает, что уголовным делом против него "обанкротившаяся власть дилетантов" пытается отвлечь внимание от своего управленческого провала.

"А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов, ни угля, ни газа к зиме. Те, кто ради "аварийной помощи" готов сделать "рукопожатие" марионетке Путина Лукашенко? Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы даровал теплую зиму и не простудил Украину сибирскими морозами", – считает экс-министр.

По его мнению, политика бывшей власти в энергетической сфере была более профессиональной.

"Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А затем смогли отказаться от роSSийского газа, от роSSийского электричества и от роSSийского антрацита", - говорится в комментарии.

Напомним, что Демчишин был министром энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах.

Через пять лет после увольнения против него возбудили уголовное дело за покупку угля из шахт, находящихся на оккупированной территории. Следствие считает, что в результате действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн.