Директор ГП "ГарПок" заявил, что его уволили за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства"

19 миллиардов гривен от "зеленых" облигаций якобы хотели использовать не по назначению.

Директор ГП "ГарПок" заявил, что его уволили за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства"
Фото: gpee.com.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу, 13 ноября, уволил директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца.

Об этом сообщается на сайте ГП.

Петриковец заявил, что увольнение связано с его отказом направить средства от "зеленых" облигаций не по назначению.

"Кабинет министров собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду его обжаловать в законном порядке. Его причиной стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства "по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – заявил Петриковец, назначенный на должность в июне 2019 года правительством Владимира Гройсмана.

По его словам, госпредприятие направило 19,3 млрд. гривен средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергии.

При этом Петриковец намекнул, что его заставляли "отступить от норм закона и использовать эти средства как захочется политикам".

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейской солидарности"), в свою очередь, сообщил, что средства, которые "Укрэнерго" привлекло через еврооблигации, сейчас заблокированы в Сбербанке.

Напомним, что в начале 2021 года "Укрэнерго" разместило 5-летние "зеленые" еврооблигации на 825 млн долларов для погашения задолженности перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу". Финансовый кризис на рынке возобновляемых источников энергии длится уже два года, и эти деньги должны были урегулировать задолженность и стабилизировать рынок.

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