"Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят".

Александр Лукашенко заявил, что хочет разместить ракетные комплексы "Искандер" у границы с Украиной.

Об этом он сказал в интервью роSSийскому пропагандисту Игорю Коротченко.

"Сейчас дергаю вашего президента, мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер". Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш "Полонез" [белорусский ракетный комплекс, разработанный на основе советской системы залпового огня "Смерч"] – до 300", - заявил Лукашенко.

Несколько лет назад Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью испортились. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера, а Лукашенко, в свою очередь, стал называть Украину угрозой для Беларуси.

В 2018 году стало известно, что РоSSия развернула "Искандеры" в Краснодарском крае, в 250 км от границы с Украиной. Перед этим РоSSия разместила "Искандеры" в районе Калининграда.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение роSSийской армии в 2006 году. Он предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 км.

Последний раз на практике "Искандеры" применялись во время войны между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что они не продемонстрировали желаемую эффективность.