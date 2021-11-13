?Путин: РоSSия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Президент Росcии Владимир Путин заявил, что его страна никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в субботу, 13 ноября, в интервью телеканалу "РоSSия 1".

"В Минских соглашениях не сказано, что РоSSия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы ею не являемся", - заявил роSSийский президент.

"Нас все пытаются побуждать к выполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не выполняем. Но когда мы задаем вопросы нашим партнерам, в том числе в нормандском формате, а что конкретно не выполняет РоSSия по Минским соглашениям и что, по вашему мнению, РоSSия по Минским соглашениям должна сделать, ответа нет. Они просто так: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог", - сказал Путин.

В то же время, по его мнению, Украина "торпедирует" Минские договоренности и своими действиями их нарушает.

"Действующий президент бодро рапортует о том, что они используют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещена Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это не реагирует, а США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали. А официальные лица в Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море", - посетовал Путин.

Напомним, что мирное урегулирование войны на Донбассе осуществляется в рамках "нормандского формата" при посредничестве Франции и Германии. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, они боятся называть РоSSию стороной конфликта.

В то же время Евросоюз неоднократно прямо называл РоSSию стороной конфликта на Донбассе, а глава Пентагона Ллойд Остин недавно заявил, что именно РоSSия начала войну в Украине и мешает ее кончить.

Прокуратура Международного уголовного суда еще в 2017 году признала, что у войны на Донбассе есть признаки международного вооруженного конфликта.