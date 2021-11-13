Путин: РоSSия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе
"Что РоSSия по Минским соглашениям должна сделать? Ответа нет".
Президент Росcии Владимир Путин заявил, что его страна никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.
Об этом он сказал в субботу, 13 ноября, в интервью телеканалу "РоSSия 1".
"В Минских соглашениях не сказано, что РоSSия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы ею не являемся", - заявил роSSийский президент.
"Нас все пытаются побуждать к выполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не выполняем. Но когда мы задаем вопросы нашим партнерам, в том числе в нормандском формате, а что конкретно не выполняет РоSSия по Минским соглашениям и что, по вашему мнению, РоSSия по Минским соглашениям должна сделать, ответа нет. Они просто так: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог", - сказал Путин.
В то же время, по его мнению, Украина "торпедирует" Минские договоренности и своими действиями их нарушает.
"Действующий президент бодро рапортует о том, что они используют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещена Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это не реагирует, а США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали. А официальные лица в Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море", - посетовал Путин.
Напомним, что мирное урегулирование войны на Донбассе осуществляется в рамках "нормандского формата" при посредничестве Франции и Германии. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, они боятся называть РоSSию стороной конфликта.
В то же время Евросоюз неоднократно прямо называл РоSSию стороной конфликта на Донбассе, а глава Пентагона Ллойд Остин недавно заявил, что именно РоSSия начала войну в Украине и мешает ее кончить.
Прокуратура Международного уголовного суда еще в 2017 году признала, что у войны на Донбассе есть признаки международного вооруженного конфликта.