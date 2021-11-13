Bellingcat обнародует свое расследование по "делу вагнеровцев" на следующей неделе

Обнародуют детали операции по задержанию "вагнеровцев" в июле 2020 года.

Международные расследователи Bellingcat в начале следующей недели планируют обнародовать свое расследование по делу Вагнергейта.

Об этом группа написала в Твиттере.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный доклад о "Вагнергейте", в котором будут представлены детали того, что привело к аресту 33 вероятных роSSийских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Early next week our long awaited "Wagnergate" report will be published, providing details of what led to the arrest of 33 suspected Russian mercenaries in Belarus in July 2020. — Bellingcat (@bellingcat) November 13, 2021

Напомним, в марте стало известно о подготовке расследования Bellingcat о возможном срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов роSSийской ЧВК "Вагнер", участвовавших в боевых действиях на Донбассе и сражавшихся против ВСУ. Ряд СМИ утверждали, что фильм выйдет уже в ближайшее время на Netflix.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку они подозреваются в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них – граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждено три уголовных производства.

В сентябре 2021 года американский телеканал CNN опубликовал расследование, в котором утверждается, что задержание "вагнеровцев" планировалось 18 месяцев как "продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США ".

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев.