В Черном море тренировались корабли Украины, США, Турции и Румынии.

Всего в учениях приняли участие 7 судов, в том числе два украинских.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украинские корабли в акватории Черного моря провели тренировку с кораблями США, Турции и Румынии.

Об этом сообщили в командовании Военно-Морских Сил Украины.

Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney.

Также была привлечена авиация американских ВМС: патрульный самолет P-8 “Poseidon” и вертолет.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС: патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", – отметили в ВМС.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В ходе тренировки отработали элементы по тактическому маневрированию, по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, обеспечению связи.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, Министр обороны Алексей Резников заявил, что создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено.

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