Создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено, – Резников

Фото: armyinform.com.ua

Министр обороны Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в рамках рабочей поездки находятся в городе Бердянск Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Они ознакомились с ходом строительства военно-морской базы Восток, гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.

Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей РоSSия пытается де-факто оккупировать и Азовское море. Кроме обострения рисков безопасности, по словам Министра обороны, это уже создало системные угрозы для судоходства.

Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие Военно-Морских Сил в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончании поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации”, – добавил Алексей Резников.

Он отметил, что будут отданы соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске.

Фото: armyinform.com.ua

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок в 3,04 га, где будет размещено командование базы, два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных VI и дивизион судов обеспечения.

Также здесь будут дислоцироваться радиотехническое подразделение и подразделение по борьбе с противодиверсионными средствами, силы обеспечения. В этом году уже выделен земельный участок в 1,4 га, где возводится казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Предусмотрено строительство медицинского пункта, спортивного комплекса и общежития для семей военнослужащих.

По словам Алексея Резникова, развитие военно-морских способностей, в частности, через усиление боевых возможностей Военно-Морских Сил, является важной задачей высшего военно-политического руководства. Речь идет об усилении флота новыми кораблями и катерами, которые будут выполнять задачи по защите национальных интересов Украины не только в ближней морской зоне, но и в будущем в исключительной морской экономической зоне.

«Для этого мы плодотворно работаем также с западными партнерами, в том числе с нашим стратегическим союзником – США . В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море - Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун", - заявил Министр обороны Украины.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 2035 году планируется реализация обширной программы строительства военно-морского флота в три этапа.

Будет создана инфраструктура для строительства флота и военно-морских баз. Военно-морская база в Бердянске – первый этап строительства именно такого большого флота.

Зеленский 8 сентября 2021 года ввел в действие тайное решение Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-морских сил Украины.