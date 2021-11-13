Белорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантов

Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

Белорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантов
Фото: ЕРА/UPG

Белорусские военные в ночь на субботу, 13 ноября, уничтожали заграждения на границе с Польшей, используя специальное оборудование.

Об этом Пограничная служба Польши написала в Твиттере.

Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

"Ночью в районе города Черемха белорусские бойцы начали разрушать временный пограничный шлагбаум. Они срывали столбы ограды и разрывали колючую проволоку служебной машиной. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и прожекторами", – говорится в сообщении.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, ?o?nierze ?? zacz?li niszczy? tymczasow? zapor? granicz?. Wyrywali s?upki ogrodzeniowe oraz rozrywali concetrin? przy pomocy pojazdu s?u?bowego. Polskie s?u?by by?y o?lepiane wi?zkami laserowymi oraz ?wiat?em stroboskopowym.

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Пограничники также сообщили, что неподалеку от этого места находилась группа из почти 100 мигрантов, ожидавших возможности нелегального пересечения границы. Так, белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который они использовали против польских служб.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrant?w oczekiwa?a na mo?liwo?? nielegalnego przekroczenia granicy. Bia?orusini wyposa?yli cudzoziemc?w w gaz ?zawi?cy, kt?ry zosta? u?yty w kierunku polskich s?u?b. Tej oraz kolejnym pr?bom nielegalnego przekroczenia gr. ????zapobiegli?my pic.twitter.com/aUq2WLbv0T

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

На сегодня, 13 ноября, на польско-белорусской границе находится около 20 тысяч военных, полицейских и пограничников, пишет Укринформ.

С белорусской стороны в непосредственной близости от границы находятся до 5 тысяч мигрантов, в целом на территории Беларуси может находиться до 20 тысяч мигрантов.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский проинспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы. В настоящее время определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

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