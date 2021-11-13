РоSSия может очень быстро сформировать группировку для наступления, – ОПУ

Вооруженные силы РоSSии постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец заявил во время интервью изданию "Military Times", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По словам Машовца, во второй половине 2021 года роSSийские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины.

“По окончании учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались около границы Украины. Это позволяет роSSийским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины”, – отметил он.

Замглавы ОПУ отметил, что РоSSийская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"РоSSия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с РоSSийской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Роман Машовец.

Машовец добавил, что беспилотники "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки.

“26 октября с. г. один из комплексов был использован против роSSийской батареи. Как и ожидалось, подобная операция получила геополитический резонанс. Кроме того, украинская разведка сообщила, что среди роSSийских оккупантов, и в первую очередь среди находящихся на линии столкновения, растет деморализация из-за понимания способностей украинских БпЛА”, – говорится в сообщении.

“Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – добавил он.