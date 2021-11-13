РоSSия может очень быстро сформировать группировку для наступления, – ОПУ
Вооруженные силы РоSSии постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.
Вооруженные силы РоSSии постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.
Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец заявил во время интервью изданию "Military Times", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По словам Машовца, во второй половине 2021 года роSSийские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины.
“По окончании учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались около границы Украины. Это позволяет роSSийским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины”, – отметил он.
Замглавы ОПУ отметил, что РоSSийская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.
"РоSSия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с РоSSийской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Роман Машовец.
Машовец добавил, что беспилотники "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки.
“26 октября с. г. один из комплексов был использован против роSSийской батареи. Как и ожидалось, подобная операция получила геополитический резонанс. Кроме того, украинская разведка сообщила, что среди роSSийских оккупантов, и в первую очередь среди находящихся на линии столкновения, растет деморализация из-за понимания способностей украинских БпЛА”, – говорится в сообщении.
“Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – добавил он.
Напомним, США предупредили своих европейских партнеров о том, что РоSSия может планировать вторжение в Украину.