Нидерланды сегодня первыми в Западной Европе возобновляют частичный локдаун

Ограничения вводятся на три недели.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о возобновлении первого в Западной Европе частичного локдауна для сдерживания коронавируса.

Об этом пишет bbc.com.

Ограничения будут касаться работы магазинов, спортивных мероприятий и заведений общественного питания.

Этот шаг вызван рекордным количеством случаев инфицирования и увеличением количества случаев интенсивной терапии.

Большинство стран Европы сталкиваются с резким ростом заболеваемости, что частично объясняется низким уровнем вакцинации в ряде стран.

Трехнедельный локдаун начнется в субботу, 13 ноября, вечером.

Магазины, не продающие товары первой необходимости, должны будут закрыться в 18:00, а супермаркеты, кафе, рестораны и гостиницы – в 20:00. Закрытие также касается казино и саун, а также парикмахерских и работников секс-бизнеса.

Спортивные события будут проходить без зрителей.

В домах могут находиться не более четырех гостей в возрасте от 13 лет.

Как можно больше людей должны работать из дома.

Кинотеатры и театры останутся открытыми. Социальная дистанция 1,5 м (5 футов) восстанавливается там, где не действуют ковид-пропуски.

Кабинет министров страны также работает над изменением законодательства, чтобы разрешить предприятиям самим определять, хотят ли они ограничить посещение для людей, которые были вакцинированы или выздоровели.

Уровень вакцинации в Нидерландах относительно высок: 82,4% людей старше 12 лет получили две дозы, что составляет 73% от общего количества населения.

Напомним, Нидерланды останутся открытыми для путешествий вакцинированных украинцев, в том числе и в туристических целях.