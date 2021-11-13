В Беларуси информагентство "БелаПАН" признано "экстремистским формированием"

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип.

В Беларуси информационное агентство БелаПАН признано "экстремистским формированием". Об этом пишет interfax.by.

Медиа внесли в список организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности на основании решения КГБ от 1 ноября 2021 года.

На сайте МВД отмечено, что "экстремистскую деятельность осуществляет группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО "БелаПАН".

Экстремистскими признаны сайт агентства и его логотип.

Главный редактор и директор информагентства Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа 2021 года по подозрению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них".

18 августа также задержали бухгалтера Екатерину Боеву. Ее отпустили 28 августа под обязательство по явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Офис агентства опечатан, а редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт, удален, и он недоступен.

Следственный комитет 27 августа сообщил о том, что в результате проверки деятельности информагентства обнаружили "нарушение законодательства об уклонении от уплаты сумм налогов".

Напомним, в октябре Министерство внутренних дел Беларуси включило оппозиционные телеграм-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta в список "экстремистских формирований".