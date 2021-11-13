Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием

"Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа".

Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 78-летием национального лидера крымских татар, первого главу Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

“Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа", – говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что за свою правозащитную деятельность Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. “Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. Но все это время он не переставал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. При всех страшных испытаниях Мустафа-ага не сломался, не потерял человечности, искренности и простоты в общении. Его беспрекословно уважают и почитают соотечественники”, – сказал президент.

Он добавил, что сегодня, когда Крым оккупировала РоSSийская Федерация, "Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет преодолен, и мы вернем наш Крым".

"Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня", - подытожил Зеленский.

Напомним, Городской суд оккупированного Армянска отказался закрыть уголовное дело в отношении Джемилева по эпизоду незаконного хранения боеприпасов.

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