Главного палача "Изоляции" нужно судить, его не следует отдавать под обмен - правозащитница

Денис Куликовский ("Палыч"), возглавлявший в оккупированном Донецке тайную тюрьму "Изоляция", должен быть осужден, и его не следует отдавать под обмен.

Об этом координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова заявила в эфире телеканала "Дом".

Она предполагает, что Кремль может предложить обменять Куликовского. Но после тех свидетельств, в которых Куликовский называет фамилии и действия других военных преступников, вряд ли он сам захочет вернуться в РоSSию или к так называемым "ДНР" или "ЛНР".

Но если вдруг такое случится, думаю, у пострадавших будет недовольство. Потому что одно из условий переходного правосудия – сатисфакция жертв. Жертвы должны видеть и понимать, что происходит правосудие. И если мы будем отдавать всех, кто совершал такие страшные военные преступления, то у потерпевших не будет этого ощущения правосудия», – пояснила Решетилова.

Она добавила, что такие преступники должны отбывать наказание в Украине, поскольку они являются ценными свидетелями по другим уголовным делам, в частности, в международных судах.

“После обнародования части его свидетельств мы видим, что “Палыч”-Куликовский является еще и очень ценным свидетелем. Он рассказывает о том, что "Изоляция" координировалась представителями ФСБ РоSSийской Федерации, что они туда приезжали на так называемые допросы, участвовали в пытках. И по свидетельствам заложников, они там почти всегда были в контакте с "Палычем", они почти дружили, он им организовывал застолья и все сопутствующие "сервисы". Поэтому он знает очень много”, – акцентировала правозащитница.

В этой связи, по ее мнению, сейчас "надо уже переживать за его жизнь", чтобы Куликовский дожил до суда и дал все показания.

“Поэтому, думаю, его и отдали в следственный изолятор СБУ (в Киеве). Потому что если бы он попал в обычный СИЗО , то его жизни угрожала бы опасность", – уверена Решетилова.

Она добавила, что суд над "Палычем" важен также для всего украинского общества. И нужно, чтобы такие процессы были открытыми.

“Для украинцев (прежде всего для пострадавших) важно, чтобы таких, как "Палыч", задерживали и судили. И к тому же судить нужно публично, на открытых процессах. Возможно, за исключением каких-то эпизодов, касающихся насильственных преступлений. Я думаю, что очень важно, чтобы этот процесс был открытым", – отметила эксперт.

Однако Решетилова не считает, что дело "Палыча" скоро будет передано в суд.

«Скорее всего, это вопрос не одного месяца. Потому что следственные действия продолжаются. И по тем показаниям, которые дал "Палыч", еще необходимо будет отработать всю информацию, которую получили наши правоохранительные органы. Чтобы в суде предоставить всю эту доказательную базу», – резюмировала она.

Напомним, Куликовский был задержан в Киеве 9 ноября, а на следующий день Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика до 7 января без права на залог.

Ему инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Позже Служба безопасности Украины опубликовала его показания.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрек людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, которых обвиняли в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством "Палыча" заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали. Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.