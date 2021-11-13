Главного палача "Изоляции" нужно судить, его не следует отдавать под обмен - правозащитница

Кремль может предложить обменять Куликовского.

Главного палача "Изоляции" нужно судить, его не следует отдавать под обмен - правозащитница
Фото: kanaldom.tv

Денис Куликовский ("Палыч"), возглавлявший в оккупированном Донецке тайную тюрьму "Изоляция", должен быть осужден, и его не следует отдавать под обмен.

Об этом координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова заявила в эфире телеканала "Дом".

Она предполагает, что Кремль может предложить обменять Куликовского. Но после тех свидетельств, в которых Куликовский называет фамилии и действия других военных преступников, вряд ли он сам захочет вернуться в РоSSию или к так называемым "ДНР" или "ЛНР".

Но если вдруг такое случится, думаю, у пострадавших будет недовольство. Потому что одно из условий переходного правосудия – сатисфакция жертв. Жертвы должны видеть и понимать, что происходит правосудие. И если мы будем отдавать всех, кто совершал такие страшные военные преступления, то у потерпевших не будет этого ощущения правосудия», – пояснила Решетилова.

Она добавила, что такие преступники должны отбывать наказание в Украине, поскольку они являются ценными свидетелями по другим уголовным делам, в частности, в международных судах.

“После обнародования части его свидетельств мы видим, что “Палыч”-Куликовский является еще и очень ценным свидетелем. Он рассказывает о том, что "Изоляция" координировалась представителями ФСБ РоSSийской Федерации, что они туда приезжали на так называемые допросы, участвовали в пытках. И по свидетельствам заложников, они там почти всегда были в контакте с "Палычем", они почти дружили, он им организовывал застолья и все сопутствующие "сервисы". Поэтому он знает очень много”, – акцентировала правозащитница.

В этой связи, по ее мнению, сейчас "надо уже переживать за его жизнь", чтобы Куликовский дожил до суда и дал все показания.

“Поэтому, думаю, его и отдали в следственный изолятор СБУ (в Киеве). Потому что если бы он попал в обычный СИЗО, то его жизни угрожала бы опасность", – уверена Решетилова.

Она добавила, что суд над "Палычем" важен также для всего украинского общества. И нужно, чтобы такие процессы были открытыми.

“Для украинцев (прежде всего для пострадавших) важно, чтобы таких, как "Палыч", задерживали и судили. И к тому же судить нужно публично, на открытых процессах. Возможно, за исключением каких-то эпизодов, касающихся насильственных преступлений. Я думаю, что очень важно, чтобы этот процесс был открытым", – отметила эксперт.

Однако Решетилова не считает, что дело "Палыча" скоро будет передано в суд.

«Скорее всего, это вопрос не одного месяца. Потому что следственные действия продолжаются. И по тем показаниям, которые дал "Палыч", еще необходимо будет отработать всю информацию, которую получили наши правоохранительные органы. Чтобы в суде предоставить всю эту доказательную базу», – резюмировала она.

Напомним, Куликовский был задержан в Киеве 9 ноября, а на следующий день Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика до 7 января без права на залог.

Ему инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Позже Служба безопасности Украины опубликовала его показания.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрек людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, которых обвиняли в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством "Палыча" заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали. Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Минздрав: Проверка наличия ковид-сертификата - законна и не является разглашением медицинской тайныМинздрав: Проверка наличия ковид-сертификата - законна и не является разглашением медицинской тайны
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцевЛатвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ опубликовала показания главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"
Суд в Мариуполе арестовал главного палача донецкой "Изоляции" без права на залогСуд в Мариуполе арестовал главного палача донецкой "Изоляции" без права на залог
В Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" КуликовскогоВ Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского
"Вагнеровцы" могли стать "обменным фондом" для освобождения наших пленных, - Порошенко"Вагнеровцы" могли стать "обменным фондом" для освобождения наших пленных, - Порошенко
Будут судить мужчину, который хотел поджечь помещение Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного судаБудут судить мужчину, который хотел поджечь помещение Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда
Людей нужно не заставлять вакцинироваться, а стимулировать, - РудикЛюдей нужно не заставлять вакцинироваться, а стимулировать, - Рудик
Папа Франциск перед саммитом G20: нужно определить вызовы человечеству в постпандемический периодПапа Франциск перед саммитом G20: нужно определить вызовы человечеству в постпандемический период
Медведчука могли бы обменять, если бы он имел роSSийское гражданство, - ЗеленскийМедведчука могли бы обменять, если бы он имел роSSийское гражданство, - Зеленский
Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"Ляшко: "Для достижения результата от карантина, его нужно соблюдать"
ПророSSийского "эксперта", который финансировала РФ, будут судить за госизмену, - Офис генпрокурораПророSSийского "эксперта", который финансировала РФ, будут судить за госизмену, - Офис генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости