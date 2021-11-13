"Слуга народа" будет просить Ткаченко не уходить с должности министра культуры

У фракции к работе чиновника претензий не было.

"Слуга народа" будет просить Ткаченко не уходить с должности министра культуры
Фото: Макс Требухов

Парламентская фракция "Слуга народа" будет просить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко не уходить с должности.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил народный депутат из фракции Тарас Тарасенко.

Он отметил, что для нардепов решение Ткаченко стало неожиданностью.

“Оно было неожиданным и для всей фракции. И сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, что бы мы могли комментировать под его Facebook-постом, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер, – сказал Тарасенко.

По его словам, во фракции "Слуга народа" к работе министра Ткаченко претензий не было.

“Претензий не было. Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности", – подчеркнул нардеп.

Тарасенко прокомментировал озвученную Александром Ткаченко причину увольнения – решение правительства забрать Госкино из ведомства Минкульта.

“Кино – это часть культуры. Потому нельзя разделять кино и Министерство культуры. Нужно ли идти на уступки министру в таком ракурсе, не нужно ли? Мы будем обсуждать это на фракции, чтобы культура была все-таки двигателем образования у нас в Украине”, – сказал Тарасенко.

Нардеп отметил, что поскольку решение Ткаченко оказалось неожиданным, на должность министра культуры кандидатов пока нет.

Напомним, 11 ноября Министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об увольнении. Оно уже направлено главе парламента Руслану Стефанчуку. Среди причин отставки Ткаченко назвал вывод из-под управления Минкульта Госкино. В Facebook он написал, что считает передачу Госкино в управление правительства нелогичным.

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