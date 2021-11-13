Определены 10 участков, где мигранты могут подойти к украинской границе – Монастырский

В настоящее время определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил во время прямого эфира программы "Свобода слова", сообщил Департамент коммуникации МВД .

Он отметил, что кризис на польско-белорусской границе спровоцировал президент РоSSии Владимир Путин, и это часть гибридной войны.

“На границе Польши и Беларуси – это не беженцы. Беженцы – это убегающие от опасности. Сейчас, в тех странах, откуда эти люди, нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди спасали свою жизнь. Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис. Автор которого – Путин. Это часть гибридной войны и агрессии, которую Украина отбивает восьмой год. Целью этого кризиса является не Польша , а весь Европейский Союз», – сказал он.

Монастырский заметил, что сегодня провел телефонный разговор с польским министром внутренних дел.

Мариуш Каминский подтвердил, что польское общество было неоднозначно в оценке мигрантов – одни категорически против, другие – просили пропустить этих людей на территорию Польши . Однако глава правоохранительного ведомства Украины призвал украинцев придерживаться одной позиции в этой ситуации.

“Я призываю всех граждан быть едиными – не может в этой ситуации быть разных точек зрения. Это война! Тысячи людей направляются к границам ЕС . Убежден, что наша граница – это символическая граница Европы. Наша задача ее защищать», – подчеркнул он.

Монастырский сказал, что недавно инспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы.

“Там я видел все подразделения МВД , но не видел одного – границы. Это большая трагедия, потому что одним из признаков настоящего государства является граница. Задача МВД – построить наконец-то настоящий рубеж государства. На следующий год мы запланировали инженерное обустройство границы на украино-роSSийском и на украино-белорусском участке границы», – подчеркнул глава МВД .

Монастырский убежден, что “строительство государственного рубежа – это общегосударственное дело, без разделений на политические флаги. Потому что он строится на средства налогоплательщиков”.

Напомним, режим Лукашенко организовал миграционный кризис на белорусско-польской границе. Скопление беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии наблюдается неподалеку от Гродно, в районе КПП "Брузги" (Беларусь) и "Кузьница" (Польша). Согласно последним данным, белорусские спецслужбы целенаправленно направляют мигрантов к КПП. Толпа беженцев пытается организовать прорыв границы и обустраивает лагеря.

На самой границе сейчас сосредоточены 12 тысяч польских военных и пограничников, задействованы силы территориальной обороны. Литва пытается помочь полякам своими войсками. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Живой щит" режима: как миграционный кризис усугубил противоречия между Западом и Беларусью.

В случае закрытия границ с Беларусью Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа".

10 ноября первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что на границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.