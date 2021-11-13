За сутки оккупанты 8 раз нарушили тишину, ранен украинский военный

В течение пятницы, 12 ноября, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого роSSийские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Один воин получил огнестрельное ранение. Ему была предоставлена медицинская помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра 13 ноября, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 12 ноября в зоне боевых действий погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.