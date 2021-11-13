Укрэксимбанк уволил двух обвиняемых по делу о нападении на журналистов "Схем"

Правление АО "Укрэксимбанк" уволило двух обвиняемых в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов программы "Схемы".

Об этом говорится на Facebook-странице банка.

Речь идет о начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове и директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове, которых ранее восстановили на должностях.

“12 ноября 2021 г. Наблюдательный совет АО “Укрэксимбанк” на своем внеочередном заседании, изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе Банка с участием Тельбизова И.Г. и работников Департамента банковской безопасности Банка, который стал предметом возмущения общественности, принял единодушное решение обратиться к Правлению Банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений Банка с Тельбизовым И.Г. и Осиповым А.Л.”, – говорится в сообщении.

В банке отметили, что Осипов и Тельбизов "доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией". В частности, из-за непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка и наличия конфликта между личными интересами и интересами банка.

Следовательно, правление, рассмотрев рекомендацию Наблюдательного совета, приняло единогласное решение немедленно уволить Тельбизова и Осипова на основании п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины – выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Напомним, восстановленного в должности напавшего на журналистов "Схем" директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова сотрудники финучреждения встретили громкими аплодисментами. Он сам заявил, что "лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации".

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не нанесли телесных повреждений").

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября.