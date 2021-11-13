Шмыгаль объяснил необходимость выделения Госкино из структуры Минкульта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить это направление.

Об этом он сообщил на брифинге по вопросам результатов рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета Министров Украины. Это связано с тем, чтобы придать весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что 10 ноября правительство приняло решение отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики Украины. Министр культуры Александр Ткаченко не согласился с этим решением и написал заявление об увольнении.

В Facebook он отметил, что считает передачу Госкино в управление правительства нелогичной.

Самого Ткаченко на заседании Кабмина не было – он находился в командировке в Париже на конференции ЮНЕСКО.