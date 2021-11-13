Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев

Граждане Украины могут въезжать в них на тех же условиях, что и раньше.

Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Латвия и Греция оставляют открытыми границы для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна страна ЕС - Греция - осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут въезжать в нее на тех же условиях, что и раньше", - отметил Кулеба.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.

А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.

Усі умови в’їзду до Греції?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Позже он добавил, что Латвия также остается открытой для въезда вакцинированных украинцев.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.

Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.

Усі умови в’їзду до Латвії?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Таким образом, сейчас насчитывается 15 стран ЕС, которые сохранили возможности для путешествий украинцев. В список, кроме Латвии и Греции, вошли Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Минздрав: Проверка наличия ковид-сертификата - законна и не является разглашением медицинской тайныМинздрав: Проверка наличия ковид-сертификата - законна и не является разглашением медицинской тайны
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в МинскеБелорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске
Блок рекламы


Похожие новости
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
МВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с БеларусьюМВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с Беларусью
Большинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опросБольшинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опрос
Монастырский вылетел на Волынь для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы
В Грузии разрешили вакцинировать детей от 12 летВ Грузии разрешили вакцинировать детей от 12 лет
Зеленский надеется, что вакцинация объединит украинцевЗеленский надеется, что вакцинация объединит украинцев
Кулеба назвал страны ЕС, которые останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)Кулеба назвал страны ЕС, которые останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)
Чехия, Нидерланды и Австрия останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)Чехия, Нидерланды и Австрия останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)
Хорватия остается открытой для украинцев, - КулебаХорватия остается открытой для украинцев, - Кулеба
Украина усиливает охрану границы с Беларусью, - ЕнинУкраина усиливает охрану границы с Беларусью, - Енин
Последние новости
Подгружаем последние новости