Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Граждане Украины могут въезжать в них на тех же условиях, что и раньше.
Латвия и Греция оставляют открытыми границы для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Еще одна страна ЕС - Греция - осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут въезжать в нее на тех же условиях, что и раньше", - отметил Кулеба.
Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)
А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.
Усі умови в’їзду до Греції?
https://t.co/8RkEzCg6Yk November 12, 2021
Позже он добавил, что Латвия также остается открытой для въезда вакцинированных украинцев.
Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)
Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.
Усі умови в’їзду до Латвії?
https://t.co/8RkEzCg6Yk November 12, 2021
Таким образом, сейчас насчитывается 15 стран ЕС, которые сохранили возможности для путешествий украинцев. В список, кроме Латвии и Греции, вошли Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.