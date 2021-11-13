Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.



А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Греції? https://t.co/8RkEzCg6Yk