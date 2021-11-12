США рассматривают ряд инструментов для влияния на Беларусь, - Блинкен

Вашингтон обеспокоен попытками Лукашенко использовать иммиграцию как политический инструмент.

В Вашингтоне обеспокоены попытками Минска использовать иммиграцию как политический инструмент. Следовательно, администрация США рассматривает инструменты, которые может применить для влияния на власть Беларуси.

Об этом заявил в пятницу глава госдепартамента Энтони Блинкен, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд инструментов, которые у нас есть (для влияния на Минск)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен объяснил, что США готовы реагировать не только на ситуацию с скопившимися на границе Беларуси с ЕС мигрантами, но и на другие проблемы, в частности на действия Минска, подавляющие белорусскую демократию.

Напомним, режим Лукашенко организовал миграционный кризис на белорусско-польской границе. Скопление беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии наблюдается неподалеку от Гродно, в районе КПП "Брузги" (Беларусь) и "Кузьница" (Польша). Согласно последним данным, белорусские спецслужбы целенаправленно направляют мигрантов к КПП. Толпа беженцев пытается организовать прорыв границы и обустраивает лагеря.

На самой границе сейчас сосредоточены 12 тысяч польских военных и пограничников, задействованы силы территориальной обороны. Литва пытается помочь полякам своими войсками.

В случае закрытия границ с Беларусью Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа".