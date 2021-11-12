Суд Литвы признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSии

Один из них, как свидетельствуют данные литовской разведки, почти четыре года проводил мероприятия на роSSийские деньги, где собирал данные о приглашенных гостях.

Суд Литвы признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSии
Фото: scsgroup-consult.com

Суд в литовском городе Клайпеда признал виновными в шпионаже в пользу Росcии двоих людей, сообщает "Радио Свобода".

Как информирует Литовское национальное радио и телевидение, к четырем годам заключения приговорен директор Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс" Алексей Грейчус. Согласно приговору, он был завербован Федеральной службой безопасности и почти четыре года проводил мероприятия на деньги роSSийской разведки, где собирал данные о приглашенных гостях. Мужчина свою вину не признает.

Грейчус – издатель, левый активист, организатор "Бессмертного полка" в Клайпеде. Он занимается сохранностью советских военных памятников, участвовал в мероприятиях в РоSSии и регулярно общался с роSSийскими дипломатами.

Другой осужденный – гражданин Литвы Миндаугас Туникайтис. Он свою вину признал. Суд назначил ему полтора года лишения свободы.

Согласно приговору суда, Туникайтис и Гречус были завербованы одним сотрудником ФСБ, регулярно выдававшим им задачи. РоSSиянина не задержали.

Напомним, 27 июля суд в Литве признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы политика Альгирдаса Палецкиса за шпионаж в пользу РоSSии.

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