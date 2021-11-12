‹Эрдоган наградил президента Азербайджана орденом "За победу в Карабахе"

Президент Турции заявил, что эта победа важна "для всего тюркского мира".

‹Эрдоган наградил президента Азербайджана орденом "За победу в Карабахе"
Фото: aa.com.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира.

Об этом сообщает "Анадолу".

Турецкий президент принял участие в VIII саммите лидеров Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле. Перед началом выступления Эрдоган вручил азербайджанскому коллеге Высший орден тюркского мира, отметив, что награда присуждается "За победу в Карабахе!"

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат, победный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под вашим руководством в кратчайшие сроки - всего за 44 дня 30-летней армянской оккупации Карабаха был положен конец. Эта победа важна не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира", - сказал он.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана укрепило единство и солидарность тюркского мира. Символ освобождения Карабаха цветок хари-бюльбюль стал предвестником победы", - добавил Эрдоган.

Он также отметил, что победа в Карабахе "позволила не только освободить оккупированные Арменией земли Азербайджана, но и проложить путь к крепкому миру, стабильности и сотрудничеству в регионе".

Напомним, в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которую не признало международное сообщество. Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х, и начал активно их восстанавливать. В частности город Шуша объявили культурной столицей Азербайджана, а между Физули и Шушей начали строить так называемую "дорогу победы".

26 октября Эрдоган посетил Нагорный Карабах и принял участие в церемонии открытия первого международного аэропорта Физули.

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