‹Эрдоган наградил президента Азербайджана орденом "За победу в Карабахе"

Президент Турции заявил, что эта победа важна "для всего тюркского мира".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира.

Об этом сообщает "Анадолу".

Турецкий президент принял участие в VIII саммите лидеров Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле. Перед началом выступления Эрдоган вручил азербайджанскому коллеге Высший орден тюркского мира, отметив, что награда присуждается "За победу в Карабахе!"

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат, победный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под вашим руководством в кратчайшие сроки - всего за 44 дня 30-летней армянской оккупации Карабаха был положен конец. Эта победа важна не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира", - сказал он.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана укрепило единство и солидарность тюркского мира. Символ освобождения Карабаха цветок хари-бюльбюль стал предвестником победы", - добавил Эрдоган.

Он также отметил, что победа в Карабахе "позволила не только освободить оккупированные Арменией земли Азербайджана, но и проложить путь к крепкому миру, стабильности и сотрудничеству в регионе".

Напомним, в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которую не признало международное сообщество. Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х, и начал активно их восстанавливать. В частности город Шуша объявили культурной столицей Азербайджана, а между Физули и Шушей начали строить так называемую "дорогу победы".

26 октября Эрдоган посетил Нагорный Карабах и принял участие в церемонии открытия первого международного аэропорта Физули.