В колонии оккупированной Макеевки убили украинца Руслана Макарца, - Денисова

Он скончался от полученных ножевых ранений.

Руслан Макарец

В Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, от ножевых ранений скончался 37-летний гражданин Украины Руслан Макарец.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - сообщила Денисова.

Она напомнила, что Руслан Макарец был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно приговорен так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

"Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз 9 незаконно лишенных свобод граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года", – сообщила Денисова.

По информации омбудсмена, подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 - в Донецкой и 77 - в Луганской области.

Денисова призвала Главу миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию №32, чтобы проверить обстоятельства гибели украинского гражданина и состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

Напомним, в сентябре стало известно, что в колонии на территории так называемой ДНР убили троих осужденных граждан Украины. Один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-летнего парня.