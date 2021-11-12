В колонии оккупированной Макеевки убили украинца Руслана Макарца, - Денисова

Он скончался от полученных ножевых ранений.

Руслан Макарец
Руслан Макарец

В Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, от ножевых ранений скончался 37-летний гражданин Украины Руслан Макарец.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - сообщила Денисова.

Она напомнила, что Руслан Макарец был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно приговорен так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

"Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз 9 незаконно лишенных свобод граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года", – сообщила Денисова.

По информации омбудсмена, подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 - в Донецкой и 77 - в Луганской области.

Денисова призвала Главу миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию №32, чтобы проверить обстоятельства гибели украинского гражданина и состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

Напомним, в сентябре стало известно, что в колонии на территории так называемой ДНР убили троих осужденных граждан Украины. Один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-летнего парня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в МинскеБелорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Денисова обнародовала видеоподтверждение пыток Саакашвили
Омбудсмен Денисова просит власти Грузии перевести Саакашвили в больницуОмбудсмен Денисова просит власти Грузии перевести Саакашвили в больницу
Денисова объяснила свою позицию по внесению ребенка в базу сайта "Миротворец"Денисова объяснила свою позицию по внесению ребенка в базу сайта "Миротворец"
Омбудсмен Денисова пожаловалась в полицию на сайт "Миротворец" из-за публикации данных ребенкаОмбудсмен Денисова пожаловалась в полицию на сайт "Миротворец" из-за публикации данных ребенка
Нардеп Скороход заявила, что Полякова убилиНардеп Скороход заявила, что Полякова убили
МОЗ дал украинцам советы, как безболезненно перейти на зимнее времяМОЗ дал украинцам советы, как безболезненно перейти на зимнее время
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Денисова рассказала о состоянии голодающего 27-й день СаакашвилиДенисова рассказала о состоянии голодающего 27-й день Саакашвили
Украинцам по-новому будут начислять штрафыУкраинцам по-новому будут начислять штрафы
В РоSSии боевика "ДНР" приговорили к 22 годам колонииВ РоSSии боевика "ДНР" приговорили к 22 годам колонии
Последние новости
Подгружаем последние новости