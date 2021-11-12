Минобороны дополнительно приобретет "Байрактары" для ВСУ, - Резников

Министерство обороны в следующем году дополнительно приобретет разведывательно-ударные беспилотные комплексы Bayraktar ("Байрактар") для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сегодня, 12 ноября, во время рабочей поездки на Донбасс, Резников и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заслушали доклад командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Павлюка о текущей ситуации на востоке Украины.

Резников, в частности, подчеркнул неотложную необходимость дальнейшей закупки "Байрактаров" для нужд ВСУ.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства «Байрактаров». Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе, в соответствии с 51 статьей устава ООН , - отметил министр.

Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способными поднимать в воздух груз до 55 кг.

В Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство "Байрактаров". Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, ограничены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода.

26 октября 2021 года ВСУ впервые применили ударные дроны Bayraktar против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе. Беспилотники уничтожили артиллерию боевиков, обстрелявшую село Гранитное. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что применили Bayraktar после того, как не сработали дипломатические методы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой роSSийских дипломатов Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий Bayraktar".

"Если страна покупает его у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции, но оно принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом", – сказал он.